ЦБ сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России сформировал экспертные группы по выбору изображений для банкнот с новым дизайном. При этом окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения (бонистики и нумизматики).

"Перед экспертными группами стоит задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан", - цитирует зампреда ЦБ РФ Михаила Алексеева пресс-служба регулятора.

Участникам первой группы предстоит подготовить список достопримечательностей и объектов Екатеринбурга и Уральского федерального округа, которые могут быть изображены на модернизируемой банкноте номиналом 5 000 рублей, второй группы - Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа для банкноты номиналом 1 000 рублей.

Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот, по данным ЦБ, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022-2025 годов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.