Литва попросила ЕК заморозить проекты трансграничного сотрудничества с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Литва обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой заморозить проекты трансграничного сотрудничества с Белоруссией стоимостью более €80 млн. Об этом во вторник заявил в Сейме (парламенте) балтийской республики министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"С просьбой приостановить реализацию проектов трансграничного сотрудничества с Белоруссией мы обратились в Еврокомиссию, так как односторонний выход из этой программы грозит штрафами", - сказал он. Как отметил глава МИД, данное решение Вильнюса продиктовано тем, что по некоторым проектам "деньги ЕС могут быть использованы не на благо людей Белоруссии, а в интересах власти".

Утвержденный ЕК пакет финансирования программ трансграничного сотрудничества Литвы, Латвии и Белоруссии составляет €81,4 млн. Как правило, в рамках отдельных проектов работы параллельно проводятся на территории сопредельных государств.

Сейм (парламент) Литвы выступил во вторник с призывом к Евросоюзу и международным финансово-кредитным структурам прекратить финансирование государственных проектов Белоруссии. "Призываем международные финансовые институты, структуры стран - членов ЕС, предоставляющие финансовые и экспортные кредиты и гарантии, прекратить финансирование осуществляемых Белоруссией государственных проектов, прямую или косвенную выгоду от которых получает режим [президента Александра] Лукашенко", - говорится в резолюции Сейма.

Эти шаги Вильнюса последовали за инцидентом с вынужденной посадкой в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.