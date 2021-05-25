AirBaltic оценила издержки от отказа летать над Белоруссией в €200 тыс. в месяц

РИГА, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Дополнительные издержки латвийской национальной авиакомпании AirBaltic из-за решения не использовать воздушное пространство Белоруссии составят около €200 тыс. в месяц. Об этом компания сообщила корреспонденту ТАСС во вторник.

"Дополнительные расходы на обход воздушного пространства Беларуси составляют около €200 тыс. в месяц, - отметили в отделе корпоративных коммуникаций AirBaltic. - Учитывая различные маршруты полетов, эти расходы значительно варьируются для каждого рейса. Более того, AirBaltic хочет подчеркнуть, что в соответствии с действующим расписанием только небольшая часть всех рейсов, выполняемых компанией, использовала бы воздушное пространство Беларуси".

Накануне министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс сообщил, что авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair 23 мая.