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Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток - 2"

Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций, отметила канцлер Германии

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта "Северный поток - 2"; Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу "Северного потока - 2", - сказала она, отметив, что Берлин приветствовал отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG. "Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются", - добавила канцлер.

Меркель отметила, что вопрос инвестиций и энергетических связей с РФ обсуждался на саммите в ходе дискуссии в понедельник вечером. "Здесь я сказала бы, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения", - подчеркнула она. Канцлер указала на то, что поставки энергоресурсов осуществлялись и во времена холодной войны, и одновременно призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера российского газа.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссия
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