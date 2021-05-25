Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта "Северный поток - 2"; Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу "Северного потока - 2", - сказала она, отметив, что Берлин приветствовал отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG. "Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются", - добавила канцлер.

Меркель отметила, что вопрос инвестиций и энергетических связей с РФ обсуждался на саммите в ходе дискуссии в понедельник вечером. "Здесь я сказала бы, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения", - подчеркнула она. Канцлер указала на то, что поставки энергоресурсов осуществлялись и во времена холодной войны, и одновременно призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера российского газа.