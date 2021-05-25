Нижегородская область планирует на 21% увеличить экспорт продукции АПК до 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области до 2024 года планируют увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса до $322 млн, что выше уровня 2020 года на 21%, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во вторник под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина в Нижегородской области прошло совещание о перспективах развития экспорта продукции АПК региона. В мероприятии приняли участие замгубернатора области Андрей Саносян, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов и предприятия-экспортеры.

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" перед регионом стоят амбициозные задачи по наращиванию экспортных поставок. В 2020 году объем экспорта продукции АПК превысил $265 млн, что на 9% больше по сравнению с 2019-м. К 2024 году этот показатель должен быть увеличен до $322 млн", - приводит слова Саносяна пресс-служба.

Замгубернатора отметил, что основной экспортный потенциал власти видят в масложировой, молочной и мясной продукции, зерне, изделиях из рыбы и морепродуктов, в пищевой и перерабатывающей отраслях. "С учетом выгодной логистики Нижегородская область имеет все возможности увеличить объем экспорта и расширить географию поставок", - добавил Саносян.

Левин в свою очередь отметил, что область вносит ощутимый вклад в достижение целей федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Сейчас в регионе реализуется девять экспортно-ориентированных инвестиционных проектов, также заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности, которые будут способствовать увеличению поставок за рубеж. "При этом существуют значительные перспективы для дальнейшего развития", - цитирует Левина пресс-служба.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.