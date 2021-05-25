Глава МВФ считает позитивным объявление о саммите Путина и Байдена в Женеве

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила во вторник, что позитивно оценивает объявление о встрече российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве, которая пройдет 16 июня.

Во время онлайн-интервью газете The Washington Post ее спросили, считает ли она объявление об американо-российском саммите "положительным знаком с точки зрения перспектив глобального экономического сотрудничества". "Позитивным является расширение сотрудничества на глобальном уровне. Мы еще не покончили с нынешним [экономическим] кризисом. Перед нами стоят очень серьезные международные вызовы, и мы должны бороться с изменением климата, которое стоит на первом месте в этом списке. Нас воодушевляет этот настрой на решение давних вопросов", - отметила глава МВФ.

"Например, минимальный корпоративный налог или более справедливое налогообложение цифровой индустрии. И, безусловно, проведение переговоров о вызовах, с которыми сталкивается мир, поиск точек соприкосновения для решения этих проблем, с точки зрения мировой экономики, является полезным", - заключила Георгиева.

В Женеве пройдет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона телефонный разговор, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а альянса - 14 июня в столице Бельгии.