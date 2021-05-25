Автор инициативы о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу назвал сроки решения по ней

ТВЕРЬ, 25 мая. /ТАСС/. Идея переноса портовых мощностей из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу обсуждается на всех уровнях, и окончательного решения можно ожидать в конце 2021 года-начале 2022 года. Об этом журналистам сообщил автор инициативы, совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев.

Он ранее попросил президента России Владимира Путина поддержать соответствующий проект.

"Она очень долгосрочная (идея переноса портовых мощностей - прим. ТАСС). Мы ее обсуждаем на всех уровнях, и этот процесс обсуждения будет занимать еще минимум, я думаю, весь этот год. Потому что вопросов больше, чем ответов, и для того, чтобы понять, возможно это или невозможно, надо разобраться в структуре собственности - областной, муниципальной, федеральной. Нужно понять, что возможно переносить, что невозможно. <...> Вопросов гораздо больше, чем понятных на них ответов. Поэтому решение сегодня, ни летом, ни осенью, я думаю, принято не будет, оно уйдет в конец года, может быть, в начало следующего", - сказал Бокарев.

Он добавил, что интерес к этому проекту есть, но понимания, возможно ли это и в какие сроки, еще нет.

"Мы, как ТМХ, и я лично, я не интересант этого переноса. <...> Вопрос больше городской администрации, жителей города, хотят они обновить, как это сделало огромное количество городов в мире. Есть очень масштабные проекты такого уровня, которые осуществил Лондон, Роттердам, Мельбурн, Сингапур, Ганновер, Гамбург. Портовая инфраструктура была вынесена за пределы, и фактически создается такое лицо типа морских ворот городских. То же самое можно сделать в Санкт-Петербурге, поэтому это жителям города и администрации принимать решение, хотят они этого или не хотят", - отметил совладелец "Трансмашхолдинга".

По его словам, владельцы терминалов не проиграют от реализации проекта, они получат новые терминалы взамен старых. "Они свой терминал отдают бесплатно только в обмен на новый, только по той технологии, по которой они закажут для себя строительство нового терминала. <...> Выкуп территории происходит в момент передачи хозяину действующего терминала, нового рабочего, уже введенного в эксплуатацию терминала, поэтому у них задержки по перевалке не будет никакой", - заключил он.

Как писал Бокарев в письме главе государства, общая площадь жилой и коммерческой застройки, объектов социальной инфраструктуры и культуры составит 4,8 млн кв. м. Проект является рентабельным и может быть реализован в первую очередь за счет средств инвестора и с использованием инструментов государственно-частного партнерства при участии ВЭБ.РФ. Бизнесмен уточнял, что сформированная с участием акционеров "Трансмашхолдинга" группа инвесторов готова выступить оператором проекта. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 440 млрд рублей. Выручка резидентов после завершения проекта составит 1,5 трлн рублей в год.

О порте

Большой порт Санкт-Петербург - один из крупнейших портов на Северо-Западе России. В число стивидоров этого порта входят Петербургский нефтяной терминал, Первый контейнерный терминал, "Петролеспорт" (Global Ports), Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Морской порт Санкт-Петербург.

Сделка по покупке ТМХ норвежского завода у Rolls-Royce

Сделка по приобретению "Трансмашходингом" у Rolls-Royce Group норвежского завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines не заблокирована окончательно, сообщил Бокарев.

"Еще пока не считаем, что она закончена, эта сделка. Там занимаемся вместе с продавцом, там Rolls-Royce, англичане сами разбираются с норвежцами. Это же в их интересах в первую очередь", - сказал он.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

23 марта в парламенте Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн сообщила о том, что правительство Норвегии останавливает продажу расположенного в королевстве завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International. В "Трансмашхолдинге" ТАСС сообщали, что оценивают последствия запрета властей Норвегии. Там указывали, что сохраняли максимальную прозрачность в отношении планов развития завода.