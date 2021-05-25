Власти Петербурга заявили о восстановлении рынка труда после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Число занятых на рынке труда Петербурга превысило показатели допандемийного периода. Об этом во вторник сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

"Теперь у нас самозанятых более 100 тыс., и эта цифра растет. По сути, у нас число занятых по найму плюс самозанятых уже превышает доковидный период и продолжает расти", - сказал он, выступая на сессии Деловой России "Общественные организации: путь к диалогу бизнеса и государства".

Чернейко добавил, что на текущий момент в городе официально зарегистрировано 108 тыс. безработных. "Анализ статуса этих людей показывает, что две трети из вновь пришедших к нам безработных не работали нигде легально последние три-четыре года", - отметил он.

Также Чернейко рассказал, что, как показали исследования комитета, постоянное население города превышает 7 млн человек, число занятых - примерно 3,1 млн, это не считая самозанятых. "Делится это примерно пополам: половина занята в малом и микробизнесе, а другая - в крупном и среднем. Здесь у нас действительно доля малого бизнеса самая большая в стране", - пояснил Чернейко.