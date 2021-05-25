Производство сахара в России в апреле выросло на 41,1%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Производство сахара в России в апреле 2021 года выросло на 41,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 132,58 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в апреле изготовлено 132,58 тыс. т, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 91,8% больше, чем в марте 2021 года", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в апреле изготовлено 441,24 тыс. т, что на 19,9% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 18% меньше, чем в марте 2021 года. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций составило 202,38 тыс. т, что на 18,4% меньше, чем в апреле прошлого года, но на 2,6% больше, чем в марте 2021 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 157,47 тыс. т, что на 13,3% больше, чем в апреле 2020 года, но на 3,5% меньше показателей марта 2021 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 675,77 тыс. т, что на 16,4% меньше, чем в апреле 2020 года, и на 7% меньше, чем в марте 2021 года. За январь - апрель ее выпуск снизился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 млн т. Как сообщили в Росстате, хлебобулочных изделий недлительного хранения было выпечено 448,9 тыс. т., что на 0,5% больше, чем в апреле 2020 года, и на 3,1% больше, чем в марте 2021 года. В целом, за четыре месяца 2021 года их произведено 1,7 млн т, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство молочных продуктов

Производство молока в апреле в России составило 462,48 тыс. т, что на 0,3% больше, чем в апреле 2020 года, но на 4,3% меньше, чем в марте 2021 года. Производство молока за четыре месяца 2021 года составило 1,9 млн т, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 23,9 тыс. т, что на 3,7% меньше, чем в апреле 2020 года, но на 2% больше, чем в марте 2021 года. За четыре месяца 2021 года его выпущено 89,4 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, производство сметаны в апреле составило 42,77 тыс. т, что меньше объемов производства в апреле 2020 года и в марте 2021 года на 6,1% и на 5,3%, соответственно, производство творога - 44,32 тыс. т (рост к показателям апреля 2020 года и марта 2021 года на 5,6% и на 0,7%, соответственно), сыров - 48,87 тыс. т (рост к показателям апреля 2020 года на 13,3% и снижение к марту 2021 года на 0,8%).

В целом выпуск продуктов питания в апреле 2021 года в России вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь - апрель этого года выпущено продукции на 0,8% больше, чем за четыре месяца 2020 года.

Производство мяса

Производство мяса в России за январь - апрель выросло на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 968,01 тыс. т.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 244,58 тыс. т, что меньше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 2,2% и на 4,5%, соответственно. Производство мяса за четыре месяца 2021 года составило 968,01 тыс. т., что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, в апреле произведено 222,9 тыс. т свинины парной, остывшей или охлажденной, что на 3% меньше, чем в апреле 2020 года, и на 4,1% меньше, чем месяцем ранее. Охлажденного мяса птицы произведено 274,98 тыс. т, что на 3,6% больше, чем в апреле 2020 года, и на 1,3% больше, чем в марте 2021 года. Вареных колбасных изделий выпущено 134,2 тыс. т, что на 2,1% больше, чем в апреле 2020 года, и на 1,7% больше, чем в марте 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 364,94 тыс. т, что больше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 16,3% и 1,3%, соответственно. Всего, как сообщили в Росстате, за четыре месяца 2021 года их изготовлено 1,4 млн т, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Мороженой рыбы произведено 258,8 тыс. т, что меньше, чем в апреле 2020 года и в марте 2021 года на 1,1% и на 9,4%, соответственно.

Мороженого рыбного филе выпущено 20,53 тыс. т, что на 78,9% больше, чем в апреле прошлого года, но на 19,9% меньше, чем в марте 2021 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 326 т, что больше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 12,7% и на 29,8%, соответственно.

Рыбных консервов произведено 51,98 млн условных банок, что меньше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 11,5% и на 3,1%, соответственно. Рыбных пресервов выпущено 24,48 млн условных банок - на 12,9% больше, чем в апреле 2020 года, но на 9,9% меньше, чем в марте 2021 года.

Производство гречки

Производство гречки в России в апреле снизилось на 46,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 31,76 тыс. т.

"Гречки - 31,76 тыс. т, что на 46,9% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 20,5% меньше, чем в марте 2021 года", - отмечается в материалах.

По данным ведомства, выпуск макаронных изделий в апреле составил 121,45 тыс. т, что на 22,6% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 3,4% меньше, чем в марте 2021 года. Производство риса составило 38,27 тыс. т - на 15,3% меньше, чем в апреле 2020 года, и на 3,6% меньше, чем в марте 2021 года.

Производство пива

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - апреле, по данным Росстата, выросло на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 240 млн дал.

Производство сигарет за этот период выросло на 10,4%, до 78,2 млрд штук. По данным статистики, в апреле 2021 года производство пива составило 69,43 млн декалитров, что ниже показателя апреля 2020 года на 4%, но больше, чем в марте 2021 года - на 3,5%.

Кроме того, со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования в Росстате сообщили о том, что в апреле производство водки уменьшилось по сравнению с апрелем 2020 года на 11,9%, составив 6,33 млн декалитров, коньяка - на 11,6%, составив 635,28 тыс. декалитров, вин - увеличилось на 6,4%, до 2,92 млн декалитров. В ведомстве также сообщили о том, что в апреле в России было розлито 543,3 млн полулитров минеральной природной питьевой воды, что больше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 11% и на 5,3%, соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, произведено 888,84 млн полулитров, что больше, чем в апреле 2020 года на 19,8%, и чем в марте 2021 года - на 13,4%.