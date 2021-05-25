Промпроизводство в России в апреле выросло на 7,2%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем промышленного производства в РФ в апреле 2021 года вырос на 7,2% в годовом выражении. За январь - апрель показатель вырос на 1,1%, следует из данных Росстата.

Также Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2021 года - с 1,1% до 2,3%. Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом промпроизводство снизилось на 4,5%.

В апреле производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 1,8% в годовом выражении и на 1,4% в месячном выражении. Выпуск в обрабатывающей промышленности вырос на 14,2% в годовом выражении и снизился на 4,6% по сравнению с мартом. Кроме того, производство в тепло- и газоснабжении выросло на 6,2% в годовом выражении и сократилось на 17,3% к предыдущему месяцу, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 25,9% год к году, по сравнению с мартом - на 6,2%.

В январе - апреле добыча полезных ископаемых сократилась на 5,7% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 4,5%, в секторе тепло- и газоснабжения рост составил 8,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений производство за отчетный период выросло на 16,7%.

Росстат указывает, что на итоги промышленного производства в апреле 2021 года повлияло то, что ряд предприятий в апреле прошлого года ограничили производство в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

Как отмечают в Росстате, снижение объемов в сырьевом секторе в апреле связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

В 2020 году промышленное производство сократилось в РФ на 2,6%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году промпроизводство вырастет на 2%.

Выпуск машин

Производство легковых автомобилей в России в январе - апреле 2021 года увеличилось на 41,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, составив 502 тыс. штук.

В апреле 2021 года выпуск легковых автомобилей составил 136 тыс. штук. При этом по сравнению с мартом этого года выпуск легковых машин в апреле снизился на 7,1%, а по отношению к апрелю 2020 года производство выросло в 4,4 раза.

Производство грузовых автомобилей в январе - апреле 2021 года составило 56 тыс. штук, что на 54,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в апреле 2021 года грузовых автотранспортных средств собрано 17,5 тыс. штук, что на 92,2% больше, чем в апреле 2020 года, и на 0,6% меньше, чем в марте 2021 года.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в отчетном периоде сократился на 7,5% и составил 3,8 тыс. штук. В апреле выпуск автобусов достиг 1,2 тыс. штук, что на 3,4% больше, чем в апреле 2020 года, и на 18% больше, чем в марте 2021 года.

В январе - апреле 2021 года произведено 107 тыс. двигателей внутреннего сгорания, что на 25,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2021 года двигателей внутреннего сгорания произведено 32,4 тыс. штук, что на 3,8% больше, чем в марте 2021 года, и в 2,1 раза больше, чем в апреле 2020 года.

Производство одежды

Производство одежды в РФ в апреле выросло на 49,4% к аналогичному периоду 2020 года и на 9,7% относительно апреля 2019 года.

К марту 2021 года производство одежды выросло на 8%, а за четыре месяца 2021 года в годовом сопоставлении на 18,2%.

Производство обуви в апреле выросло на 55% к апрелю 2020 года и составило 33,1 млн пар. Относительно марта выпуск увеличился на 0,7%. В январе - апреле было выпущено на 6,4% больше пар обуви, чем за аналогичный период 2020 года.

Выпуск лекарств и медицинских материалов

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в апреле 2021 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14% к апрелю 2019 года.

Относительно марта 2021 года производство лекарств и медицинских материалов снизилось на 13,6%. За четыре месяца 2021 года производство этих видов продукции выросло на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лекарственных препаратов было изготовлено на 43,8 млрд рублей, что аналогично показателям апреля прошлого года и на 1,9% меньше, чем в марте 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз, что на 3,6% больше, чем в апреле 2020 года, и на 1,2% меньше, чем в марте 2021 года. В ампулах их выпущено 260 тыс. штук, что на 12,3% больше, чем в апреле 2020 года, и на 59% меньше, чем в марте 2021 года.

"Производство фармацевтических субстанций в апреле снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций снизились на 8,2%", - говорится в материалах.

Производство витаминов и их производных составило 64,6 тонн, что на 34,5% больше, чем в апреле прошлого года, и на 24,7% больше, чем в марте 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с апрелем 2020 года в 2,2 раза, составив 58,7 тонн, превысив показатели марта 2021 года на 8,5%. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 29,3 млн упаковок, что на 45,2% больше, чем в апреле прошлого года, и на 11,4% больше, чем в марте 2021 года. Клейких перевязочных материалов - 23,3 млн упаковок, что на 9,5% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 5,9% больше, чем в марте 2021 года.

"Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в апреле выпущено на 2,4 млрд рублей, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 38,4% больше, чем в марте 2021 года. В целом, за четыре месяца 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, составив 6,6 млрд рублей", - отметили в Росстате.