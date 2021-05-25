МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в апреле снизился до 5,2% с 5,4% в марте, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в апреле 2021 года составил 5,2%", - говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, общая численность безработных в России в апреле составила 3,9 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,1 млн человек, из них 71,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат.

В мае глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что ситуация с безработицей в республиках Коми и Марий Эл, Алтайском крае и Псковской области остается сложной. По данным министерства, в апреле 2021 года число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,63 млн человек. Помощник президента РФ Максим Орешкин 22 мая заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу текущего года.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.