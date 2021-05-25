"Аэрофлот" запустил распродажу авиабилетов из Красноярска в семь городов России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов из Красноярска в Москву, Благовещенск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Краснодар и Сочи и в обратном направлении со скидкой до 50%. Акция приурочена к открытию хаба перевозчика в Красноярске, полеты из которого начнутся 1 июня 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба авиакомпании.

"Билеты можно приобрести с 25 по 28 мая 2021 года, полет необходимо совершить в период с 1 июня 2021 года по 30 октября 2021 года. В акции участвуют тарифы экономического класса как с багажом, так и без него", - говорится в сообщении.

Помимо этого, скидка также предоставляется пассажирам, планирующим транзитные перелеты с пересадкой в Красноярске. В частности, она будет распространяться на рейсы между Иркутском и Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем; между Благовещенском и Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Симферополем, а также на рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом, Сочи и Краснодаром.

"Перелет может быть совершен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под коммерческим управлением "Аэрофлота", - под кодом SU", - добавили в пресс-службе.

Быстрее и дешевле

"На фоне наблюдавшегося в минувшее десятилетие увеличения объемов перевозок на внутренних авиалиниях стала очевидной нелогичность концентрации всех потоков в Москве, - уверен исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. - Для десятков ставших востребованными направлений оправданы стыковки в Сибири. Красноярск для создания регионального хаба весьма привлекателен: он удачно расположен, что позволяет связать пункты назначения на Дальнем Востоке и в европейской части страны, используя среднемагистральные самолеты. Кроме того, в Красноярске построен современный аэровокзальный комплекс, модернизирован аэродром. Составляя расписание с удобными стыковками, "Аэрофлот" обеспечит пассажирам сокращение времени в пути в сравнении с перелетом через Москву, а нынешнее ценовое предложение - самое привлекательное на рынке".

"В свою очередь для группы "Аэрофлот" Красноярск может стать новой точкой роста. По мере восстановления международного сообщения можно развивать полеты в КНР, в страны Средней Азии", - полагает он.