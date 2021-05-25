Решение о создании ИНТЦ "Аэрокосмическая долина" ожидают летом 2021 года

РЯЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Выход постановления правительства РФ о создании в Рязани инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" ожидается летом 2021 года, при этом фактически работа по развитию центра в регионе уже начата. Об этом ТАСС во вторник на площадке конференции "Диверсификация деятельности организаций ОПК" сообщил директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

В феврале 2019 года стало известно о том, что МАИ и правительство Рязанской области начинают совместный проект по созданию "Аэрокосмической долины". Участниками проекта, помимо ученых, должны стать рязанские предприятия и заводы, связанные с авиацией и ОПК. Заявка на создание долины поддержана Минэкономразвития РФ и получила положительную оценку федеральных министерств и госкорпораций.

"Регион уже приступил к реализации проекта. <…> Вполне вероятно, что решение правительства [о создании ИНТЦ] будет летом. Всю систему управления в области нужно делать сейчас сразу и набрать обороты в следующем году", - сказал он.

Говоря о важности создания долины, Вадим Медведев подчеркнул, что помимо развития бизнеса и стартапов, привлечения кадров, создание долины позволит оказать поддержку в продвижении товаров местных производителей.

"Мы начинаем производить стулья, медицинские препараты, иные технологии и продукты - область должна попробовать оказать протекцию для того, чтобы на своем рынке дать возможность по возврату инвестиций для бизнеса и поддерживать свои предприятия, чтобы они могли успешно выходить на рынки других регионов и общероссийский рынок и, если это высококлассная продукция, - на международные рынки", - добавил собеседник агентства.

Отраслевая конференция "Диверсификация деятельности организаций ОПК" посвящена актуальным вопросам развития производства гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, развития кооперации с высокотехнологичным бизнесом, формирования кадрового потенциала и тиражирования лучших практик. В мероприятии участвуют губернатор Рязанской области Николай Любимов, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПАО "Промсвязьбанк" Антон Дроздов, генеральный директор ОАО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий, заместитель директора департамента ОПК Министерства промышленности и торговли России Александр Згруев и другие спикеры. Организаторами конференции выступают ПАО "Промсвязьбанк" и компания "Иннопрактика".