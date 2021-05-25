"Белавиа" объявила об отмене рейсов на Украину

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Национальная белорусская компания "Белавиа" прекращает полеты на Украину из-за решения Киева запретить прием ее рейсов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/ из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты на указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Страны Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим компаниям избегать полетов над Белоруссией. Правительство Украины во вторник приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. В ответ на такие действия посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.