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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство

Исключение составят те случаи, когда получено соответствующее разрешение
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Лайнеры белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании без специального разрешения. Об этом во вторник сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс в своем Twitter.

"После вчерашней отмены разрешения на полеты [компании] "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение", - отметил глава ведомства.

Теги
БелоруссияВеликобританияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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