Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Лайнеры белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании без специального разрешения. Об этом во вторник сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс в своем Twitter.

"После вчерашней отмены разрешения на полеты [компании] "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение", - отметил глава ведомства.