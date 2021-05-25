"Газпром" предложил построить в Петербурге небоскреб "Лахта Центр 2"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Газпром" во вторник представил архитектурную концепцию еще одного небоскреба в Санкт-Петербурге - "Лахта Центр 2". Здание высотой 703 м станет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки, которая расположится на высоте 590 метров, сообщает "Газпром".

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг "Лахта Центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб - "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 м. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства", - отмечает концерн, добавляя, что такой объект даст дополнительный импульс к развитию района и закрепит за ним статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха.

"Высота башни в 703 м очень-очень символична. Это дань уважения истории - году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта Центр 2" - это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

"Газпром" отмечает, что проект строительства "Лахта Центр 2" будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома", компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО "Газпром". Дорожная карта реализации проекта уже разработана. Основной участок под строительство предоставит "Газпром".

Архитектурная концепция нового здания была представлена во вторник на заседании Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО "Газпром".

О "Лахте Центре"

"Лахта Центр" высотой 462 м стал самым высоким небоскребом Европы. Ключевым объектом здания должна стать штаб-квартира "Газпрома".

По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.

В этом году "Лахта Центр" занял четыре номинации в главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития - CTBUH Awards 2021. Международное жюри признало "Лахта центр" лучшим проектом в номинации "Фасады высотных зданий". По результатам общего голосования участников конференции небоскреб победил и в номинациях "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Лучшее здание высотой более 400 м".