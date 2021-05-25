Пассажирский транспорт Петербурга могут полностью перевести на природный газ к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга к 2023 году планируют перевести на природный газ весь пассажирский транспорт города и коммунальную технику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства города по итогам заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и компанией "Газпром".

"В присутствии [губернатора Петербурга] Александра Беглова и [председателя правления ПАО "Газпром"] Алексея Миллера была подписана дорожная карта по синхронизации мероприятий в развитии рынка газомоторного топлива Петербурга на 2021-2023 годы. <...> К 2023 году планируется перевести на альтернативное топливо весь пассажирский транспорт Петербурга и городскую коммунальную технику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к концу 2023 года в Петербурге также предполагается ввести в строй 25 автомобильных газовых станций (сегодня в городе 10 таких станций). Сейчас компания "Газпром" ведет работы по проектированию и строительству газопроводов высокого давления для подключения ГРС "Шоссейная-2" к газораспределительной системе города, а также по строительству ГРС "Санкт-Петербург", ГРС "Восточная-2", ГРС "Сестрорецк".

"Эти объекты повысят надежность работы петербургской газораспределительной системы. Все основные объекты города по производству электрической и тепловой энергии уже переведены на природный газ", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас идет обсуждение между представителями компании "Газпром" и властями Петербурга нового договора, в частности о взаимодействии в вопросах газоснабжения, строительства спортивных объектов, благоустройства улиц на 2022-2024 годы.

Власти Петербурга 20 мая утвердили региональную программу газификации ЖКХ, а также промышленных и иных организаций города, по которой к 2025 году уровень газификации Северной столицы достигнет 95,42%. Будет газифицировано дополнительно 2,7 тыс. квартир и домов. Кроме того, в программу включено строительство газораспределительных станций, более 140 км газопроводов и ввод в эксплуатацию 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Планируется перевести на природный газ 13 котельных и более 5,7 тыс. единиц автотранспорта.