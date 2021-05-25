Эксперт считает необходимым распространить опыт развития сити-ферм на Арктику

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Опыт создания и развития сити-фермерства необходимо использовать и распространять в регионах Арктической зоны РФ. Такое мнение высказал координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Сити-ферма - современная практика по обустройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах домов или в зданиях городов.

"Создание такого бизнеса, <…> когда можно все выращивать прямо на месте и используя технологию так называемых сити-ферм - это важнейший момент. Опыт уже в России есть. <...> Для Арктики это самая распространенная возможность по производству продуктов, в первую очередь, овощей", - сказал он на заседании Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, посвященном проблеме формирования рынка пищевой продукции в АЗРФ.

Кроме того, добавил эксперт, сити-фермы также можно использовать и для производства морепродуктов. Воротников напомнил, что в Арктике есть труднодоступные районы, куда продукты завозят, к примеру, из Красноярска. Развитие собственного бизнеса для таких районов очень актуально.

Член Национального Комитета экологической безопасности, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Анна Ридигер, в свою очередь, добавила, что сити-фермы в Арктике могут быть использованы не только для частного, но и крупномасштабного производства продукции.

"Основных направлений развития сити-ферм в России у нас два: первое - это частная практика граждан по производству продуктов питания для самообеспечения, то есть можно сделать маленькую растительную ферму, а второе - это мелкое и крупномасштабное производство продуктов растительного и животного происхождения в целях бизнес-проектов", - пояснила она.

О сити-фермерстве

Сити-фермерство ранее вошло в список атласа профессий будущего, который в 2017 году составили Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив. Согласно документу, до 2030 года в России исчезнут около 60 специальностей, в том числе бухгалтер, охранник, библиотекарь, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, официант, тренер и другие. Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной.

В конце прошлого года лаборатории по пяти направлениям, включая "Геномную инженерию" и "Сити-фермерство", открыли в Асановском аграрно-техническом техникуме в Удмуртии, который является одним из старейших образовательных учреждений республики. Лаборатория по изучению гидропонного выращивания растений появится на базе Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в феврале 2021 года, это, как ранее рассказал ТАСС проректор по науке вуза, Михаил Карпухин, позволит ученым продвинуться в области разработки технологий и рекомендаций для сити-фермерства. А молодые ученые Ставропольского государственного аграрного университета, которые ведут работу по развитию сити-фермерства при поддержке Фонда президентских грантов, еще в условиях пандемии приступили к разработкам установок по выращиванию сельхозпродуктов в условиях городских пространств.