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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Reuters: Lufthansa приостанавливает полеты в Минск до 3 июня

На сайте компании говорится, что в ближайшие дни может иметь место корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

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На сайте компании говорится лишь, что "по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него". Пассажирам рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов.

Lufthansa в понедельник объявила о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Белоруссии.

Ситуация вокруг полетов в Белоруссию и через ее пространство обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
БелоруссияГерманияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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