Правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов этой балтийской республики белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты. Об этом сообщает пресс-служба министерства сообщения (транспорта) страны.

"Реагируя на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании ЕС Ryanair, оценив имеющуюся в распоряжении органов авиационной безопасности информацию и отреагировав на инициативу министерства иностранных дел, правительство Латвии сегодня, 25 мая, ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты зарегистрированным в Белоруссии авиаперевозчикам наряду с использованием воздушного пространства и аэропортов Латвии. Кроме того, ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии. Решение вступает в силу незамедлительно", - указывает Минтранс республики.