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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

AirBaltic с 27 мая отменяет рейсы из Риги в Минск

В компании указали, что отмена "влияет в целом на 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября"

ТАСС, 25 мая. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic во вторник решила отменить все рейсы из Риги в Минск с 27 мая.

"По решению правительства Латвии и по официальной рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации латвийская авиакомпания AirBaltic отменяет все рейсы из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейших сообщений", - говорится в заявлении перевозчика. В компании указали, что отмена "влияет в целом на 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября".

В понедельник министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс сообщил, что AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair 23 мая.

Теги
БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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