РФПИ и партнеры инвестировали $250 млн в онлайн-кинотеатр IVI

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума инвесторов завершил раунд инвестиций в $250 млн в крупнейший онлайн-кинотеатр IVI, следует из сообщения фонда.

"Консорциум инвесторов в составе РФПИ, VTB Capital, Invest AG, Millhouse, ведущих суверенных фондов Ближнего Востока, Baring Vostok и Flashpoint завершил раунд инвестиций объемом $250 млн в компанию IVI - лидирующий российский онлайн-кинотеатр", - указано в сообщении.

Отмечается, что инвестиции РФПИ и партнеров будут направлены на дальнейшее расширение контентного предложения и производство собственного контента, а также развитие технологической платформы IVI и маркетинг.

IVI является портфельной компанией РФПИ с сентября 2019 года: предыдущий раунд инвестиций был осуществлен консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital.

В настоящее время IVI обладает крупнейшим в России каталогом видео-контента (фильмы, телесериалы и т. д.) и занимает более 30% российского рынка стриминговых сервисов.