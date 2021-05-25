Саудовская Аравия и Россия утвердили план развития экономических отношений

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Россия согласовали второй этап дорожной карты развития научно-технического и экономического сотрудничества. Документ был принят по итогам состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции седьмого заседания межправительственной комиссии, сообщает саудовская газета Al Riyadh.

По ее информации, принятый документ включает в себя более 50 проектов в 60 различных сферах сотрудничества, что, таким образом, утраивает число имеющихся программ на текущем этапе реализации дорожной карты, который продлится до 2023 года. Достигнутое соглашение будет реализовываться в рамках осуществления Программы российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, принятой 14 октября 2019 года, указывает издание.

На заседании, проходившем под сопредседательством министра энергетики королевства принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда и вице-премьера РФ Александра Новака, обе стороны подчеркнули важность визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в октябре 2017 года и визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, работа совместного комитета находится под пристальным вниманием и пользуется большой поддержкой со стороны короля, а также первого заместителя премьер-министра, министра обороны наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Саудовский министр также выразил мнение, что нынешний уровень партнерства между Эр-Риядом и Москвой является самым крепким за всю историю двусторонних отношений.

В ходе состоявшегося заседания, как подчеркивает газета, стороны обсудили развитие отношений в 11 различных сферах, включая здравоохранение, энергетику, космос, промышленность и туризм.

Ранее во вторник Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия нацелены на увеличение товарооборота до $5 млрд к 2024 году за счет либерализации взаимной торговли и преференций. По словам вице-премьера, прежде всего идет речь о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Помимо этого, Новак информировал в ходе заседания межправкомиссии, что Россия предлагает Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах, в том числе при проектировании атомных электростанций (АЭС) с реакторами малой мощности.