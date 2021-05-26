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РЖД планируют изменить вагоны-рестораны и дать им новое название

Как сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров, вагон-ресторан в своем привычном виде может сохраниться в некоторых поездах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД планируют придумать новую концепцию обслуживания в вагонах-ресторанах, а также дать им другое название. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Это определенный тип питания (быстрое питание - прим. ТАСС). И мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить", - сказал он, поясняя, какие изменения ждут вагоны-рестораны.

При этом вагон-ресторан в своем привычном виде может сохраниться в ряде поездов - например, фирменных.

"Продумываем, да, то, что будет новое название, казалось бы, это правильно", - уточнил он.

Белозеров отметил, что слово "ресторан" в этом контексте ассоциируется с дороговизной. В качестве примера более удачных понятий Белозеров привел слова "кафе", "бистро".

Глава РЖД пояснил, что пожелания пассажиров зависят от конкретного маршрута, длительности путешествия, и все эти нюансы компания планирует учесть при разработке новой концепции питания в вагонах-ресторанах.

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