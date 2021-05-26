Финал национальной премии "Бизнес-успех" соберет в Москве предпринимателей со всей России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Всероссийский бизнес-форум и финал премии "Бизнес-успех" пройдет в Москве в День российского предпринимательства, 26 мая. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"На праздничном мероприятии гости, спикеры и организаторы будут вспоминать успехи и достижения участников премии, памятные моменты прошлых лет и чествовать новых бизнес-героев России. Событие объединит победителей премии за всю ее историю в большое сообщество успешных предпринимателей", - сказали организаторы.

Лидеры российской деловой среды обсудят на форуме вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, тенденции в предпринимательстве и новые идеи. А экспертное жюри выберет лучших предпринимателей десятого сезона национальной премии "Бизнес-успех".

Более 2 тыс. гостей юбилейного финала премии из разных регионов России станут участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступят руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и медийному продвижению.

Участники форума смогут открыть новые ресурсы для малого бизнеса, узнать об инновационных решениях проблем российского предпринимательства, получить экспертные консультации от профильных специалистов, а также найти потенциальных партнеров и спонсоров для дальнейшего развития, уточнили организаторы.

Национальная премия "Бизнес-успех" - совместный проект "Опоры России", Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Проект поддерживает предпринимательские инициативы в регионах России, помогает распространять информацию об успешных примерах развития малого и среднего бизнеса и эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. За 10 лет национальная премия "Бизнес-успех" прошла в 64 городах России и объединила более 80 тыс. предпринимателей и представителей власти.