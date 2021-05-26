Пентагон исключил Xiaomi из списка "китайских военных предприятий"

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список "китайских военных предприятий", в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции. Об этом в среду сообщила компания.

"25 мая в 16:09 по местному времени (23:09 мск - прим. ТАСС) суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к т.н. китайским военным компаниям, - говорится в распространенном заявлении корпорации. - Таким образом, официально полностью были сняты ограничения на владение ценными бумагами, выпущенными Xiaomi, а также на их приобретение американскими инвесторами".

Как подчеркивается в документе, китайская компания продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и "сделать более прекрасной жизнь" потребителей со всего мира.

В январе пресс-служба Пентагона сообщила, что американское оборонное ведомство расширило свой список предприятий КНР, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью Китая. В список были добавлены еще девять юридических лиц, включая Xiaomi.

Эта корпорация была основана в апреле 2010 года и входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила $100 млрд.