Минпромторг выделит 1 млрд рублей в 2021 году на разработки по "зеленому" автотранспорту

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует в этом году выделить 1 млрд рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом - водородным и электрическим автомобилям, сообщили ТАСС в министерстве.

"В настоящее время в целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России в рамках постановления правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом", - сказали в пресс-службе. Минпромторг уточнил, что речь идет о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту.

Ранее Минпромторг заявил, что власти РФ планируют с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленых" машин, работающих на водороде, электричестве и газе.

В Минпромторге также напомнили, что субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта составят в этом году 3,3 млрд рублей. "Объем субсидий на 2022-2023 годы будет дополнительно рассмотрен при принятии законов о бюджете на соответствующие периоды", - добавили в пресс-службе.

О локализации и спросе

Министерство сообщило, что обсуждает с рядом компаний вопросы локализации технологий производства электромобилей и автомобилей на водороде. Ранее министерство приглашало Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России.

Между тем, пока заявок на заключение СПИК 2.0 по технологиям электродвижения не поступало, сказали в министерстве.

Минпромторг также признает, что конкурентоспособному производству аккумуляторов для электротранспорта в России мешает низкий внутренний спрос, в результате чего отечественная продукция по цене и техническим характеристикам уступает зарубежным аналогам. Министерство отмечает, что поддерживает производителей батарей в рамках действующих механизмов - речь идет о займах ФРП, субсидиях на НИОКР и на реализацию пилотных партий, а также продолжит поддержку развития производства аккумуляторных батарей, необходимых материалов и компонентов радиоэлектронной промышленности для систем накопления энергии и намерено постепенно углублять уровень локализации производства.

В конце апреля Минпромторг говорил, что планирует до конца года разработать концепцию производства автомобильного транспорта с низким углеродным следом, в рамках которой определится со сроками по обязательной доле производства "зеленых" машин. Минпромторг разрабатывает эту концепцию по поручению правительства и намерен в ее рамках принять решения по видам производимого транспорта, уровню локализации, мерам стимулирования и т. д.