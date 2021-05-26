В Хабаровском крае за полгода удалось сократить число безработных в три раза

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Число безработных в Хабаровском крае сократилось за полгода в три раза - с 26,8 тыс. до 8,3 тыс. Об этом сообщил в среду врио губернатора края Михаил Дегтярев во время отчета о деятельности правительства перед Законодательной думой региона.

"В условиях вводимых ограничений особое внимание было приковано к рынку труда. Регистрируемая безработица в октябре прошлого года достигла максимального значения в 26,8 тыс. человек. Но благодаря принятым государственным мерам поддержки положение на рынке труда стабилизировалось. И сегодня число безработных опустилось до 8,3 тыс. человек", - сказал Дегтярев.

Ранее в регионе запустили программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 12,8% в 2020 году до 12,4% в 2021 году, а до 2030 года планируется снизить этот показатель до 6,2%. Программа направлена на вывод граждан из сложной жизненной ситуации за счет роста реальных денежных доходов, повышения адресности социального обслуживания, содействия трудовой занятости.

По этой программе будут реализованы и мероприятия по поддержке малого бизнеса, на который приходится более четверти занятых в экономике региона. Речь идет об обучении предпринимателей, развитии программ поддержки бизнеса в муниципалитетах, грантах для фермеров на селе.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели для второго этапа. Концепция направлена на стабилизацию численности населения макрорегиона к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году. В числе показателей значится и сокращение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.