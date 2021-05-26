Новые участки недр в ЯНАО выставят на аукцион в июле-сентябре

ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая. /ТАСС/. Логасъеганский и Хараеганский участки недр с запасами нефти по категории D1 в 95,6 и 66,7 млн тонн будут выставлены на аукцион в третьем квартале текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Участки Логасъеганский и Хараеганский включены в перечень участков недр, выставляемых на аукцион в третьем квартале 2021 года", - сказал он.

Однако, по словам Козлова, о том, какие именно нефтегазовые компании проявляют интерес к участкам, станет ясно по итогам заявочной кампании.

В феврале источник сообщал ТАСС, что аукционы на право пользования Логасъеганским и Хараеганским нефтегазовыми участками в ЯНАО планируется провести в третьем квартале 2021 года.

По данным Роснедр, извлекаемые запасы нефти на Логасъеганском участке по категории D1 составляют 95,6 млн тонн, по категории D2 - 31,2 млн тонн. Ресурсы газа по категории D1 оцениваются в 17,8 млрд куб м, по категории D2 - 12,1 млрд куб. м. На Хараеганском участке извлекаемые запасы нефти по категории D1 составляют 66,7 млн тонн, по категории D2 - 41,8 млн тонн. Ресурсы газа по категории D1 оцениваются в 17,1 млрд куб. м, а по категории D2 - 12,2 млрд куб. м.

Категория D1 - прогнозные ресурсы нефти и газа, оцениваемые в пределах крупных структур с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Категория D2 - прогнозные ресурсы нефти и газа, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана.