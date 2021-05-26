ВРП Приморского края в пандемию упал сильнее среднероссийского уровня

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края снизился в прошлом году на 4% (на 9 млрд рублей) по сравнению с общероссийским уровнем в 3,1%. Об этом в среду доложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства края перед депутатами законодательного собрания.

Согласно данным Банка России, по итогам 2020 года ВВП России сократился на 3,1%, что оказалось меньше прогнозов регулятора.

"Мы видим, как пандемия, ограничительные меры сказались на разных областях жизни. Были нарушены привычные производственные ритмы и связи. В итоге физический объем валового регионального продукта Приморского края в 2020 году составил 882 млрд рублей. Это на 9 млрд рублей или на 4% меньше, чем в 2019 году. Причиной стала отрицательная динамика в промышленном производстве - 79%, в том числе в обрабатывающих производствах - 71%", - сказал Кожемяко.

По его словам, снижение обусловлено не только ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, но и уменьшением объемов гособоронзаказа, плановой приостановкой выпуска автомобилей на заводе "Мазда-Соллерс", в связи с отложенным спросом, а также недостатком иностранной рабочей силы. Уровень официальной безработицы в 2020 году составил 1,78% против 0,9% в 2019 году.

При этом практически такую же сумму, какую составило падения ВРП, в регионе направили на борьбу с коронавирусной инфекцией - 9,5 млрд рублей. Как сообщал ранее ТАСС, несмотря на противоэпидемические ограничения, в прошлом году число работников малого и среднего бизнеса в Приморье выросло на 1,6%.

В Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития, которые предоставляют налоговые льготы своим резидентам. Кроме того, на территории девяти районов и семи городских округов края действует режим свободного порта Владивосток, также предоставляющие резидентам государственную поддержку. Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по привлечению прямых инвестиций и одним из лидеров по этому показателю в России.