ФПИ испытал аэродинамическую модель самолета сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Проведены испытания аэродинамической модели самолета сверхкороткого взлета и посадки, способного подняться в воздух с площадки размером всего 50 на 50 м. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

"На сегодняшний день проведены испытания аэродинамической модели летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС, также по результатам данных исследований сформирован технический облик демонстратора, изготовлена его аэродинамическая модель и проведены ее испытания", - сказал он.

Как рассказал Макеич, проект "Партизан" ведется с 2019 года силами Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина и Фонда перспективных исследований. Уже определен технический облик демонстратора, его максимальная взлетная масса составит 3 тонны 380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до тонны на расстояние до тысячи километров и осуществлять взлет-посадку на неподготовленные площадки размером 50 на 50 м.

"На втором этапе будет изготовлен сам демонстратор, будут проведены его испытания в аэродинамической трубе. На третьем этапе - в конце 2022 года - будут проводиться летные испытания демонстратора в пилотируемом и беспилотном режимах", - сказал он.

Как пояснил представитель ФПИ, основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте "Партизан" является применение активного обдува крыла, которое обеспечивает требуемую для взлета подъемную силу.