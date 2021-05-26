Эксперт: "Северный поток - 2" поможет Европе добиться достижения климатических целей

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. "Северный поток - 2" - важный для Европы проект не только с точки зрения энергетики, но и с точки зрения экологии. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ), бывший премьер-министр немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек.

"Северный поток - 2" - нужный энергетический проект, в том числе на перспективу, - сказал представитель Социал-демократической партии Германии. - Эксперты говорят, что такой современный трубопровод можно использовать и для транспортировки экологически чистого водорода. И это то, что нужно Европейскому союзу для достижения своих климатических целей".

"Но "Северный поток - 2" еще и, как недавно сказал в интервью президент Франк-Вальтер Штайнмайер, - важный, почти последний мост между Россией и Европой. Мы не должны разрушать этот мост", - сказал социал-демократ.

"Хорошо, что правительство Германии поддерживает проект. Между тем Соединенные Штаты, кажется, тоже переосмысливают [свое отношение к нему], - добавил Платцек. - Тот факт, что американский президент теперь хочет отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG, является положительным сигналом. Решение Байдена может открыть простор для смягчения отношений между Вашингтоном и Москвой".

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".