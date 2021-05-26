РЖД прорабатывают возможность привлечения заключенных к модернизации БАМа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД прорабатывают возможность привлечения заключенных к модернизации Байкало-Амурской магистрали. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Мы ее [возможность] прорабатываем… Мы самая большая организация в РФ и считаю, что все, что мы делаем, проходит через призму социальных обязательств", - рассказал он.

Белозеров отметил при этом и морально-этический аспект вопроса, в частности, проблему допустимости использования принудительных работ.

О том, что правительство рассматривает возможность привлечения осужденных к строительству БАМа, ранее сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.