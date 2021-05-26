МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД тестируют новую концепцию питания в поездах, сообщил журналистам гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Мы выработали линейку по набору питания. Он должен соответствовать определенным требованиям - вот такой-то. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили, мы сейчас тестируем", - сказал он.

В январе 2020 года экс-глава "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов отмечал, что назрела необходимость реформы в системе питания пассажиров. После выработки наиболее эффективных решений планировалось приступить к их поэтапному внедрению в течение 2021 года.

Новые сервисы

По словам Белозерова, РЖД разрабатывают новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования, которые позволят сделать пребывание в поездке более комфортным, как при остановке в гостинице.

"Наши поезда пассажирские имеют статус ночного или более длительного движения. Соответственно воспринимается это пассажиром как пребывание, с нашей точки зрения, вагон-гостиница. Или поезд-гостиница", - сказал он.

Белозеров уточнил, что пока что компания не определилась с тем, какие именно сервисы будет целесообразно реализовать.

"Мы сейчас выбираем, что мы можем из гостиничного формата предоставить для пассажиров. Какие будут элементы востребованы, что мы можем сделать в движении, чтобы прежде всего это было комфортно и безопасно… Вот эти нюансы мы сейчас обязательно учитываем, чтобы можно было, может быть, и позаниматься спортом", - заключил глава РЖД.