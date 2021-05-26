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РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

Однако, как заявил гендиректор холдинга Олег Белозеров, пока нет конкретного механизма для реализации поощрений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров, но пока не определились с конкретным механизмом. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

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"Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали. Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры", - сказал он.

Ранее о старте программы поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции пассажиров заявил "Аэрофлот". Программа "Мили вакцинации" реализуется в период с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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