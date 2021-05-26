РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров, но пока не определились с конкретным механизмом. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали. Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры", - сказал он.

Ранее о старте программы поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции пассажиров заявил "Аэрофлот". Программа "Мили вакцинации" реализуется в период с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.