РЖД планируют возобновить курсирование поездов "Аллегро" на Евро-2020

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД рассчитывают возобновить курсирование поездов "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки во время чемпионата Европы по футболу, сообщил журналистам глава компании Олег Белозеров.

"Аллегро" может быть запущен в связи с чемпионатом по футболу в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

РЖД на фоне пандемии были вынуждены ограничить курсирование международных пассажирских поездов, сообщение на данный момент открыто лишь с Белоруссией и Абхазией.