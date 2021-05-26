"Аэроэкспресс" увеличил долю перевозок в аэропорты в январе - апреле

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доля "Аэроэкспресса" в перевозках в аэропорты Московского авиационного узла в январе - апреле 2021 года превысила допандемийные значения и составила 13%, что на 0,8 п. п. больше показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Несмотря на ограничение авиасообщения, доля компании в перевозках в аэропорты МАУ за период с января по апрель текущего года превысила допандемийные значения и составила 13% - на 0,8 п. п. больше показателя за аналогичный период 2019 года", - рассказали в "Аэроэкспрессе".

Наращиванию доли рынка способствует обновленная тарифная система, ориентированная на запросы пассажиров, отметили в компании.

Увеличению доли способствует и диверсификация бизнеса. Экспресс-автобусы компании, курсирующие между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, за полтора года с момента запуска зарекомендовали себя как альтернативный способ быстро, с комфортом, по фиксированной цене добраться в аэропорт. Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе, что позволяет избежать пробок и за 20 минут доставить пассажиров в аэропорт. Автобусные перевозки позволили привлечь новый сегмент пассажиров, при этом пассажиропоток продолжает расти.

"В условиях ограниченного авиасообщения нам необходимо активно наращивать долю, чтобы ускорить восстановление пассажиропотока до значений 2019 года. Благодаря предпринимаемым мерам мы видим положительную динамику, однако объем перевозок "Аэроэкспресса" еще не достиг уровня 2019 года в связи с тем, что авиасообщение не возобновлено в полной мере", - отметила генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой передала пресс-служба.

За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток компании составил 2,7 млн человек - на 35% меньше показателей за аналогичный период 2019 года.