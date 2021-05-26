Повышающие производительность труда предприятия в Приморье смогут получить кредит под 1%

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) Приморского края разработала программу льготного кредитования под 1% годовых для предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда". Прием заявок на получение займа уже начался, сообщила директор Фонда развития предпринимательства и промышленности Приморского края Елена Карионова во время международного форума "Экспортный потенциал Приморья".

"Программа разработана для предприятий, которые являются участниками национального проекта по повышению производительности труда. Это те предприятия, у которых заключено соглашение о сотрудничестве, <…> в соответствии с которым предприятием приняты обязательства по повышению производительности труда в размере не ниже установленного национальным проектом, а именно рост производительности труда не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов участия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее чем на 5% по отношению к предыдущему году", - сказала Карионова, отметив, что сумма льготного займа может составить от 5 до 100 млн рублей, а срок - до пяти лет.

Заем на сумму до 20 млн рублей можно получить по региональной программе, заявку на большую сумму МКК будет рассматривать совместно с Фондом развития промышленности. Заявитель на заем должен подтвердить собственное софинансирование проекта в размере не менее 20% от суммы займа. Обязательным условием является достижение заемщиком целевого показателя роста производительности труда после третьего года с момента получения кредита. При невыполнении целевых показателей процентная ставка устанавливается в размере 3% годовых и пересчитывается на весь срок кредитования с момента предоставления займа.

Средства можно использовать для покупки оборудования, разработки техническо-экономического обоснования, приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей и другие цели.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задача нацпроекта - обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5%.