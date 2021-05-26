Добавленная стоимость ключевых промзон Хайнаня в 2020 году выросла на 18%, до $15 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Добавленная стоимость при производстве товаров и услуг в ключевых зонах отраслевого развития Хайнаньского порта свободной торговли за 2020 год увеличилась на 18%, составив 96,1 млрд юаней (примерно $15 млрд). Об этом сообщило статистическое управление острова.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, предприятия, базирующиеся на территории основных промышленных площадок провинции, обеспечили порядка 87% динамики роста валового регионального продукта (ВРП) Хайнаня.

"Невзирая на негативное воздействие пандемии и сложную экономическую ситуацию в мире, были предприняты экстренные меры для преодоления неблагоприятных факторов, - подчеркивается в документе. - В итоге удалось обеспечить устойчивое интенсивное развитие ключевых отраслевых площадок, что в целом благоприятно отразилось на их показателях".

В заявлении отмечается, что наиболее заметное повышение темпов продемонстрировала сфера лизинга и коммерческих услуг (на 217% в годовом исчислении), а также оптовая и розничная торговля (66%), сектор телекоммуникаций и информационных технологий (55,2%).

Согласно опубликованной статистике, в промзонах Хайнаня уже насчитывается более 45,9 тыс. предприятий. Их число, как отмечается, за последний год увеличилось на 74,5%, то есть примерно на 19,6 тыс. компаний. Благодаря этим новым отраслевым объектам власти смогли создать свыше 24,8 тыс. новых рабочих мест.

Как говорится в докладе, операционная прибыль ключевых индустриальных площадок провинции в 2020 году выросла на 47,4%, до 578,9 млрд юаней (около $90 млрд). Налоговые поступления предприятий, располагающихся на их территории, за указанный период увеличились на 10,2%, до 46,1 млрд юаней (примерно $7,1 млрд).