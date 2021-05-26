РБК: РЖД может повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В РЖД разработали план компенсации затрат из-за повышения цен на стройматериалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила ввести надбавки для отдельных грузов или проиндексировать тарифы для всей сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании от 21 мая, подготовленную к совещанию у первого вице-премьера РФ и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Подлинность документа РБК подтвердили три источника среди грузоотправителей и железнодорожных операторов.

Согласно презентации, в РЖД оценили рост затрат на модернизацию Восточного полигона в связи с удорожанием строительных материалов в 39,2 млрд руб. за I квартал 2021 г., до 760 млрд руб. Модернизация Восточного полигона (расширение БАМа и Транссиба) предусматривает увеличение пропускной мощности дорог со 144 млн до 180 млн т в год. Из-за роста цен на стройматериалы РЖД предлагают два основных сценария изменения тарифов. В обоих случаях повышенные тарифы могут вводиться на один год (2022 год) или на три года (2022-2024 годы).

Согласно первому сценарию предполагается ввод дополнительной целевой надбавки для пользователей транспортных услуг Восточного полигона (грузоотправителей). Это повлечет за собой внесения изменений в положение о государственном регулировании тарифов - в постановление правительства от 5 августа 2009 № 643. Согласно второму сценарию, возможно введение надбавки для всех грузоотправителей или для всех экспортеров, для чего необходимо скорректировать распоряжение правительства № 2991-р "О ежегодных темпах роста тарифов на перевозку грузов".

Уточняется, что размер предлагаемых РЖД надбавок может составить от 0,74 до 149,73% в зависимости от срока их действия и от числа грузов, которые под нее подпадут. Самый высокий тариф предусмотрен для металлургического сырья при условии поставок по БАМу и Транссибу. Так, по данным компании, для компенсации затрат за счет общих тарифных решений потребуется надбавка на перевозку всех грузов в размере 0,74% на три года или на 2,33% на один год. Кроме того, если распространять надбавку только на экспортные грузы, то ее размер должен составлять 2,74% и 5,53% соответственно.

Тарифные меры

При этом в РЖД считают, что более целесообразными будут тарифные меры в адрес грузоотправителей, использующих инфраструктуру Восточного полигона, и поставщиков продукции, цены на которую повысились. Компания предлагает пять вариантов таких надбавок. На все грузы, которые едут по БАМу и Транссибу, - в размере 3,22% на три года или на 10,6% на год, на низкодоходные грузы первого тарифного класса - уголь, железную руду, необработанную древесину, цемент и другие стройматериалы - на 7,59% и 25,06%, на контейнеры и уголь - 6,53% и 22,28%, на сырье для металлургии - руду, кокс, коксующийся уголь - на три года - на 44,4%, на один год - почти на 150%. Также предлагается и альтернативный сценарий - дифференцированная надбавка для угля и прочих грузов, определенная на основе распределения дефицита финансирования пропорционально грузообороту.