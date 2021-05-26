Предприятия ВПК Хабаровского края увеличили в 2020 году выпуск продукции почти в 1,5 раза

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края по итогам 2020 года почти в 1,5 раза увеличили выпуск продукции, следует из видеоматериалов, представленных во время отчета врио губернатора Михаила Дегтярева перед Законодательной думой региона.

"Оборонно-промышленный комплекс произвел продукцию на сумму почти в полтора раза превышающую показатели 2019 года. Первый серийный образец истребителя пятого поколения, контракт на поставку Су-35С и строительство корветов для Тихоокеанского флота - таковы результаты 2020 года в оборонной промышленности края", - говорится в видеоматериалах.

Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ" выпускает современную боевую авиационную технику для Минобороны РФ, Амурский судостроительный завод производит военные корабли. В Хабаровском крае действуют предприятия по производству взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов, ремонту авиационной техники, капитальному ремонту вооружения и военной техники для ПВО и ВВС.

По словам врио губернатора, за прошлый год реализованы также крупные проекты в гражданском машиностроении: строительство промысловых судов, буксиров, грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов. Индекс по производству лекарственных средств по сравнению с 2019 годом вырос почти в 1,5 раза, освоен выпуск шести новых лекарств. Большой вклад внес природно-ресурсный комплекс края - за 2020 год выросли объемы добычи полезных ископаемых - олова, угля. В сельском хозяйстве выросло производство зерновых, мяса, овощей.

С учетом негативного влияния пандемии в крае был утвержден план восстановления экономики, доходов и занятости. Как сообщил во время отчета глава региона, итоги первых четырех месяцев этого года показывают, что реальный сектор экономики края, рынок труда, заработная плата и доходы населения стабилизируются. "Финансовые результаты у наших предприятий и предпринимателей также улучшаются. Налоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 19,6% или на 5,8 млрд рублей", - сказал Дегтярев.