Кабмин утвердил программу подготовки инфраструктуры к матчам Евро-2020

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило программу подготовки к проведению летом в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Как сообщила в среду пресс-служба кабмина, документ включает 15 мероприятий.

"В их числе комплексная подготовка стадиона "Санкт-Петербург" и тренировочных площадок к турниру", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что "вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям УЕФА".

Кроме того, "предусматривается разработка планов транспортного обслуживания и медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовка специализированных площадок для просмотра матчей". "Также будут приняты меры по запуску системы идентификации болельщиков и реализации комплексной программы безопасности", сообщили в правительстве.

Координатором программы назначено Министерство спорта РФ, которое "будет оперативно готовить проекты решений, необходимых для проведения мероприятий", отметили в кабмине.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии с 2020 года на нынешний год, пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге запланированы семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.