Число кибератак на Сбербанк в 2021 году увеличилось в четыре раза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на Сбербанк в 2021 году выросло в четыре раза. Так, в период с января по апрель кредитная организация зафиксировала более 60 таких атак против 95 за весь 2020 год. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"Число DDoS-атак на Сбербанк значительно выросло: за 2020 год мы отразили 95 DDoS-атак, в то время как за четыре неполных месяца этого года - уже более 60. Если же сравнить с таким же периодом 2020 года, мы отмечаем рост количества DDoS-атак в четыре раза", - сказал он.

Кузнецов добавил, что помимо DDoS-атак кредитная организация ежедневно останавливает около 100 попыток киберпреступников проникнуть в периметр систем банка через фишинговые рассылки.

Также зампред правления банка отметил увеличение фишинговых сайтов, использующих символику "Сбера". "Если рассматривать общее количество фишинговых ссылок в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, то наблюдается рост активности мошенников почти на 30%. Интересно отметить, что мошенники оперативно отработали ребрендинг Сбербанка на Сбер. Буквально на следующий день появились фишинговые сайты с новой символикой", - добавил Кузнецов.

Всего по итогам 2020 года было заблокировано 16 тыс. фишинговых сайтов с символикой Сбера.