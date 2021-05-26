Сбербанк назвал фейком информацию о проверке полицией 35 тыс. сомнительных транзакций

Зампред Сбербанка: телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году

"Мы считаем, что это фейковая информация, потому что к нам из полиции по этому поводу никто не обращался. Мы оказываем большую помощь полиции в расследовании и проведении проверок по разным направлениям видам деятельности", - заявил он в интервью ТАСС.

Вместе с этим Кузнецов отметил, что по направлению борьбы с телефонным мошенничеством текущие процессы реагированию правоохранительных органов необходимо менять. "Полиция умеет хорошо работать, и у них есть все необходимые инструменты. Но необходимо менять процессы. Например, по действующим сегодня правилам полиция направляет сообщение о попытке атаки участковому, но у участкового нет ни одного инструмента, чтобы проверить эту информацию, поэтому ему остается только писать отказное дело", - добавил зампред Сбербанка.

В апреле в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция начала проверку сведений о 35 тыс. сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. Тогда в сообщении отмечалось, что по итогам промежуточной проверки в подавляющем большинстве случаев транзакции носили законный характер и не содержали признаков противоправных деяний.

В полиции подчеркивали, что одной из основных причин, способствующих дистанционным хищениям денежных средств клиентов кредитно-финансовых организаций, является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции.