Сбербанк предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Телефонные мошенники в последнее время стали часто звонить россиянам от имени следователей, предлагая им поучаствовать в некой операции государственной важности. В рамках этой схемы жертву убеждают снять со счета свои деньги и отнести их в другой банк, сообщил в интервью ТАСС зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Зампред Сбербанка: телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году

"В последние пару недель стало "модно" звонить от имени некой специальной группы следователей, которая якобы расследует преступления государственной важности. Вам предлагают принять участие в специальной операции и даже обещают потом наградить орденом. Жертву убеждают точно в указанное время подойти по определенному адресу, снять деньги и отнести их в другой банк. К сожалению, люди иногда этому верят", - сказал он.

Зампред Сбербанка отметил, что сейчас все больше россиян знают о телефонном мошенничестве, однако злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и уловки.

Ранее Кузнецов заявлял, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.