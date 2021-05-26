"Белавиа" до 25 июня приостанавливает рейсы в Латвию

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" до 25 июня 2021 года приостанавливает рейсы в Латвию из-за решения Риги о запрете выполнения рейсов компании в эту страну и из нее. Об этом в среду говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.

"В связи с решением авиавластей Латвии о запрете выполнения рейсов с Беларусью мы вынуждены отменить все полеты в/из Риги, запланированные с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года. <...> Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.