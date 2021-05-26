Госдума приняла закон о введении госпошлины за регистрацию кормовых добавок

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении госпошлины за государственную регистрацию кормовых добавок для нужд сельского хозяйства. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас эта процедура осуществляется в основном бесплатно. Вместе с тем, полагают в кабмине, "осуществление государственной регистрации добавок на бесплатной для заявителей основе не представляется возможным, поскольку стоимость экспертиз, проводимых для целей государственной регистрации одной добавки, превышает 80 тыс. рублей", говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законом предусматривается определение в Налоговом кодексе РФ следующих размеров государственной пошлины: за государственную регистрацию добавки - 85 тыс. рублей; за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную добавку, изменений, требующих проведения экспертизы добавки, - 34,7 тыс. рублей; за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную добавку, изменений, не требующих проведения экспертизы добавки, - 7,7 тыс. рублей.

Доход федерального бюджета за действия, связанные с осуществлением госрегистрации добавок, с учетом их количества, составит порядка 26 млн рублей ежегодно, подсчитали в правительстве. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.