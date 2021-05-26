Власти города Санья на Хайнане безвозмездно выдадут населению цифровой юань на $1,56 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Власти курортного города Санья на Хайнане для стимулирования внутреннего потребления в ближайшее время на безвозмездной основе распределят среди населения денежные средства в эквиваленте национальной цифровой денежной единицы на сумму 10 млн юаней (более $1,56 млн). Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По сведениям издания, такое решение было принято на заседании местной администрации. Одна из главных задач этой меры - ускорить развитие нескольких экспериментальных объектов, на территории которых цифровой юань будет внедряться в первую очередь. Упомянутую сумму имеют право получить как резиденты Хайнаня (в том числе проживающие в Санья граждане из других городов Китая и иностранцы), так и приезжие туристы.

Как уточнили городские власти, полученные цифровые деньги можно будет потратить в магазинах беспошлинной торговли, при посещении туристических объектов или при резервировании пятизвездочных отелей.

"Одновременно мы собираемся повысить статус цифрового юаня, стимулировать продажи в сезоны, когда ослабевает поток туристов, оказывать содействие формированию в Санья т. н. международного потребительского центра", - прокомментировала местная администрация.

Провинция Хайнань стала одним из регионов КНР, где проходит тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.