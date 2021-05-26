Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

На данный момент законодательство допускает возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством РФ к кредитным организациям - участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ. Части требований небанковская кредитная организация - центральный контрагент соответствовать может, отмечают авторы документа.

"Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях", - говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законодательством, размещать средства на депозитах в центральном контрагенте возможно в ходе организованных торгов при условии одновременного привлечения указанных средств по договорам репо. Центральный контрагент при этом гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от участников рынка на размещение средств в депозиты с заявками репо на привлечение средств, указывают авторы документа.

Кроме того, закон дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия (КСУ). "Репо с КСУ является в настоящее время самым ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 240, среди которых банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции проводятся через центрального контрагента, данный сегмент обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон предусматривает, что денежные средства, составляющие пенсионные резервы, могут находиться в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России. В настоящее время, согласно законодательству, эти средства могут находиться только в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным к банкам - участникам системы обязательного страхования вкладов в РФ.