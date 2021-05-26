НКНХ запустил производство двух новых видов полимеров стоимость 11,3 млрд рублей

НИЖНЕКАМСК, 26 мая. /ТАСС/. ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) запустило производство двух новых видов продукции - растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП), передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Есть добрая традиция - [в День Химика] мы приезжаем в Нижнекамск и открываем современное предприятие, сегодня дивинил-стирольный синтетический каучук, [мощность производства] 60 тыс. тонн. Это современнейшее предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. <...> Я хотел бы поблагодарить группу компаний "Таиф" за такие проекты, 11,3 млрд рублей инвестиций - это очень маржинальный и хороший продукт", - сказал на церемонии запуска президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как уточнили в пресс-службе компании, новое производство ДССК является стратегическим проектом компании. К его строительству приступили в 2019 году. Активная фаза реализации проекта пришлась на время введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря на это, все строительные работы были выполнены в полном объеме, указали в компании.

Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока его службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.

Стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП) используются в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта повышается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.

О компании

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. Предприятие, основанное в 1967 году, занимается в России производством синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу "Таиф". Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске.

В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.